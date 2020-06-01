العراق يسجل 10 وفيات و429 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق بعدد اصابات 429 اصابة و10 حالات وفاة خلال 24 ساعة .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين انه تم فحص (١٠٤٩٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٣٨٢٥١).

واضافت انها سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٤٢٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٨٠

بغداد/ الكرخ: ٤٧

مدينة الطب: ٤٥

النجف: ٦

البصرة: ٢٢

السليمانية: ١٠٢

دهوك: ٢

كربلاء: ١١

ديالى: ٤

واسط: ٤١

بابل: ٤

الديوانية : ٨

ميسان: ٣٨

المثنى: ١٣

نينوى: ٦

– الشفاء: ١١٩ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٣٠

بغداد/ الكرخ: ٢١

مدينة الطب: ٢١

النجف: ١

اربيل: ١١

البصرة: ٢٣

ديالى: ٥

الديوانية: ٣

واسط: ٤

– الوفيات : ١٠ حالات

حالتين في بغداد/ الرصافة

حالة في بغداد/ الكرخ

٤ حالات في مدينة الطب

حالة في ميسان

حالة في الانبار

حالة في السليمانية

مجموع الإصابات : ٦٨٦٨

مجموع حالات الشفاء: ٣٢٧٥

الراقدين الكلي: ٣٣٧٨

الراقدين في العناية المركزة: ٤٣

مجموع الوفيات: ٢١٥

واكدت الوزارة استمرار عمليات المسح الميداني من خلال فرقها المنتشرة في بغداد والمحافظات وتدعو الجميع للتعاون معها وتنفيذ توجيهات الوزارة التي من شأنها احتواء الاصابات ومنع التفشي.( النهاية)