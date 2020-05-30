العراق يسجل 10 وفيات و306 اصابة جديدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

وقالا الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت انه تم فحص (٥٦٤٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٢٢٣٧٥).

واضافت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٣٠٦) إصابة في العراق منها ٩٨ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط.

جغرافيا موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٩٦

بغداد/ الكرخ: ٦٠

مدينة الطب: ١٢

النجف: ٢

البصرة: ٢٩

السليمانية: ٦

اربيل: ٥

دهوك: ١

كربلاء: ٢٠

ديالى: ٤

واسط: ٣٢

بابل: ١٦

ميسان: ١٣

المثنى: ٩

نينوى: ١

– بلغت الاصابات في الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية لهذا اليوم ١٢ اصابة موزعة كالاتي (من ضمن المجموع الكلي للاصابات):

٢ طبيب في بغداد/ الكرخ

١ صيدلي في بغداد/ الرصافة

٤ اطباء في كربلاء

١ صيدلي في كربلاء

٤ عمال صحيين في كربلاء

– الشفاء: ٦٦ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٥

بغداد/ الكرخ: ٦

مدينة الطب: ٨

النجف: ٣

البصرة: ١٩

كربلاء: ٣

ديالى: ٤

ذي قار: ٧

المثنى: ١

– الوفيات : ١٠ حالات

٦ حالات في بغداد/ الرصافة

حالة في بغداد/ الكرخ

حالة في كربلاء

حالة في واسط

حالة في ميسان

مجموع الإصابات : ٦١٧٩

مجموع حالات الشفاء: ٣١١٠

الراقدين الكلي: ٢٨٧٤

الراقدين في العناية المركزة: ٣٦

مجموع الوفيات: ١٩٥