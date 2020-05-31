العراق يسجل 10 وفيات و260 اصابة جديدة بكرونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقال الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة ) اليوم الاحد انه تم فحص (٥٣٨١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٢٧٧٥٦).

واضافت انها سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢٦٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٥٨

بغداد/ الكرخ: ٣٥

مدينة الطب: ٢

النجف: ٧

البصرة: ٢٤

السليمانية: ٢٤

دهوك: ٤

ديالى: ٢

واسط: ٧

بابل: ٢٦

ميسان: ٣١

المثنى: ٢١

ذي قار: ٢

الديوانية: ٩

انبار: ١

كركوك: ٧

– الشفاء: ٤٦ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٩

بغداد/ الكرخ: ١١

مدينة الطب: ١٠

كركوك: ١

البصرة: ٣

ديالى: ١

الديوانية: ٢

المثنى: ٨

صلاح الدين: ١

– الوفيات : ١٠ حالات

٤ حالات في بغداد/ الرصافة

حالة في بغداد/ الكرخ

حالتان في ميسان

حالة في كركوك

حالة في ديالى

حالة في السليمانية

مجموع الإصابات : ٦٤٣٩

مجموع حالات الشفاء: ٣١٥٦

الراقدين الكلي: ٣٠٧٨

الراقدين في العناية المركزة: ٤٦

مجموع الوفيات: ٢٠٥