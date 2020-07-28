العراق يسجل درجات حرارة 52 مئوية هي “الأعلى عالميا لهذا اليوم”

(المستقلة)… قال مدير البيئة في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، محمود عبد اللطيف إن “بغداد ومدنا عراقية أخرى سجلت درجات حرارة تعد الأعلى في العالم”.

وذكر بيان لهيئة الانواء الجوية العراقية وتلقته (المستقلة).. اليوم الثلاثاء عن مديرها أن ” مدن بغداد وهيت غربي العراق وبدرة وعلي الغربي في الكوت والعمارة درجات حرارة وصلت إلى 52 درجة مئوية وهي “الأعلى عالميا لهذا اليوم” .

وقال عبد اللطيف إن “مطار البصرة سجل 51 درجة مئوية، وسجلت العمارة وكركوك والطوز 50 درجة، بينما سجلت الموصل 41 درجة”.

واضاف عبد اللطيف “وستكون درجات الحرارة غدا، الأربعاء، مقاربة للدرجات التي سجلت الثلاثاء” .

وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، يعاني العراقيون من نقص كبير في تجهيز الطاقة الكهربائية، فيما تنقطع المياه عن الكثير من المدن.

وأعلنت مفوضية حقوق الانسان عن اصابة ٢٠ متظاهراً في محافظة النجف الاشرف على خلفية التظاهرات المتعلقة بسوء الخدمات والكهرباء .

وقالت المفوضية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء انه “جرى اليوم في محافظة النجف الاشرف اصابة ٢٠ متظاهراً بجروح مختلفة”، مشيرة الى ان اولئك الجرحى “اصيبوا في التظاهرات التي شهدتها المحافظة اليوم للاحتجاج على سوء الخدمات وللمطالبة بالكهرباء”.

ونظم المئات من أهالي محافظة النجف الاشرف، تظاهرات احتجاجا على تردي الكهرباء في المحافظة.

وقال المصدر إن المئات من أهالي محافظة النجف، نظموا تظاهرة احتجاجاً على تردي خدمة الكهرباء في المحافظة.

وأضاف أن المتظاهرين اغلقوا شارع المطار وشارع الجنسية القريب من ساحة اعتصام النجف والمؤدي الى المجمع الحكومي.

وتجددت التظاهرات في النجف اسوة بالمحافظات الاخرى في وسط وجنوب العراق احتجاجا على انهيار منظومة الكهرباء وانخفاض تزويد السكان بها الى ادنى مستوى وكذلك سوء الخدمات الاخرى والفساد. (النهاية)