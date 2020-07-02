العراق يسجل خلال يوم واحد 110 حالة وفاة و 2184 اصابة بفيروس كورونا
(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، مسجلة 110 حالة وفاة واصابة 2184 اصابة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا .
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس انه تم فحص (11762 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (567685 .
واضافت ان مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2184) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 445
بغداد / الكرخ 263
مدينة الطب 7
النجف الأشرف 68
السليمانية 179
أربيل 80
كربلاء 145
كركوك 97
ديالى 74
واسط 56
بابل 62
البصرة 149
ميسان 95
الديوانية 98
ذي قار 123
الأنبار 6
نينوى 6
صلاح الدين 190
المثنى 41
– الشفاء: 1645 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 148
بغداد الكرخ 482
النجف 65
السليمانية 184
أربيل 38
دهوك 1
كركوك 15
كربلاء 131
ديالى 21
واسط 27
البصرة 146
ميسان 131
بابل 9
ذي قار 150
الديوانية 60
الأنبار 33
صلاح الدين 2
نينوى 2
– الوفيات 110 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 26
بغداد الكرخ 14
مدينة الطب 2
النجف 2
السليمانية 5
أربيل 1
كربلاء 9
كركوك 5
ديالى 7
واسط 4
البصرة 9
ميسان 11
بابل 1
الديوانية 3
ذي قار 9
المثنى 2
مجموع الأصابات : 53708
مجموع حالات الشفاء : 27912
الراقدين الكلي: 23636
الراقدين في العناية المركزة: 326
مجموع الوفيات: 2160 .(النهاية)
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