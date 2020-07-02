العراق يسجل خلال يوم واحد 110 حالة وفاة و 2184 اصابة بفيروس كورونا

(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، مسجلة 110 حالة وفاة واصابة 2184 اصابة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس انه تم فحص (11762 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (567685 .

واضافت ان مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2184) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 445

بغداد / الكرخ 263

مدينة الطب 7

النجف الأشرف 68

السليمانية 179

أربيل 80

كربلاء 145

كركوك 97

ديالى 74

واسط 56

بابل 62

البصرة 149

ميسان 95

الديوانية 98

ذي قار 123

الأنبار 6

نينوى 6

صلاح الدين 190

المثنى 41

– الشفاء: 1645 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 148

بغداد الكرخ 482

النجف 65

السليمانية 184

أربيل 38

دهوك 1

كركوك 15

كربلاء 131

ديالى 21

واسط 27

البصرة 146

ميسان 131

بابل 9

ذي قار 150

الديوانية 60

الأنبار 33

صلاح الدين 2

نينوى 2

– الوفيات 110 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 26

بغداد الكرخ 14

مدينة الطب 2

النجف 2

السليمانية 5

أربيل 1

كربلاء 9

كركوك 5

ديالى 7

واسط 4

البصرة 9

ميسان 11

بابل 1

الديوانية 3

ذي قار 9

المثنى 2

مجموع الأصابات : 53708

مجموع حالات الشفاء : 27912

الراقدين الكلي: 23636

الراقدين في العناية المركزة: 326

مجموع الوفيات: 2160 .(النهاية)