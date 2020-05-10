العراق يسجل حالتي وفاة و88 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… سجلت وزارة الصحة العراقية حالتي وفاة و٨٨ إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

واشارت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد الى “فحص (٢٢٣٣) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٧١٥٣).

واضافت ان “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٨٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٢

بغداد/ الكرخ: ٣٧

مدينة الطب: ٧

ميسان: ١١

البصرة: ٨

ديالى: ١

ذي قار: ٢

ولفتت الوزارة الى ان “حالات الشفاء بلغت ٣٢ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٥

بغداد / الكرخ: ١٣

مدينة الطب: ٥

البصرة : ٥

كربلاء : ١

دهوك: ٣

واوضحت ان “الوفيات كانت حالتان: حالة في بغداد / الرصافة وحالة في بغداد/ الكرخ

وبذلك يكون “مجموع الإصابات ٢٧٦٧، بينها ١٠٩ وفيات و١٧٣٤ حالة شفاء، فيما ارتفع عدد الراقدين الكلي الى ٩٢٤”.( النهاية)