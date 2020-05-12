العراق يسجل حالتا وفاة و95 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة). اليوم الثلاثاء انه تم فحص (٢٧٥٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٣٢٤٥٧).

واكدت الوزارة انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٩٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٣٢

بغداد/ الكرخ: ٢٦

مدينة الطب: ١٣

البصرة: ١٨

كربلاء: ١

ديالى: ٥

– الشفاء: ١١٣حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٣٣

بغداد / الكرخ: ١

مدينة الطب: ١٧

النجف: ٢

البصرة: ٤٣

كركوك: ٩

واسط: ١

اربيل: ١

ذي قار : ٤

صلاح الدين: ٢

– الوفيات : حالتان : حالة واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٢٩١٣

مجموع الوفيات: ١١٢

مجموع حالات الشفاء: ١٩٠٣

الراقدين الكلي: ٨٩٨