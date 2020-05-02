العراق يسجل حالة وفاة و66 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم السبت انها تعزي وزارة الصحة والبيئة باستشهاد كوكبةٍ من أبطال القوات الأمنية والحشد الشعبي نتيجة عمل أرهابي جبان، وتؤكد الوزارة استمرار ابطال الجيش الابيض من ملاكاتها بتقديم كافة الخدمات المطلوبة للجرحى فضلا عن واجباتهم الأخرى.

واضافت انه تم فحص (٢٨٥٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٩٨٢٥٣).

واكدت الوزارة انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٦٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٦

بغداد/ الكرخ: ١١

مدينة الطب: ٨

كربلاء المقدسة: ٣

البصرة: ١٧

واسط: ١

كركوك: ١

المثنى: ١

اربيل: ٦

صلاح الدين : ٢

– الوفيات : حالة واحدة في بغداد/الرصافة

– الشفاء: ٥٩ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٣٢

النجف الأشرف: ٧

البصرة : ١٣

واسط: ١

المثنى: ٤

ذي قار: ٢

مجموع الإصابات : ٢٢١٩

مجموع الوفيات: ٩٥

مجموع حالات الشفاء: ١٤٧٣