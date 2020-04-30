العراق يسجل حالة وفاة واحدة و82 إصابة فيروس كورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم الخميس تقوم بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بنشر بيانات مكذوبة عن الموقف الوبائي للاصابات بفيروس كورونا، تهيب الوزارة بالجميع توخي الدقة والحذر واعتماد المصادر الرسمية حصرا وتدعو الوزارة هيئة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين بمحاسبة كل من يعلن بيانات مزورة عن الوزارة.

واضافت انه تم فحص (٥٣٥٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٩٢٠٦١)

وبينت الوزارة انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ( ٨٢) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٦

بغداد/ الكرخ: ٨

مدينة الطب: ٣

النجف الأشرف: ١

البصرة: ٢٨

المثنى: ٧

كركوك: ٧

ميسان: ٢

بابل: ٤

ذي قار: ٢

اربيل: ١٣

السليمانية: ١

– الوفيات : حالة واحدة في بغداد/ الكرخ

– الشفاء: ٢٩ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٨

النجف الأشرف: ٢

كربلاء المقدسة: ١

البصرة : ٥

ذي قار: ٢

اربيل: ١

مجموع الإصابات : ٢٠٨٥

مجموع الوفيات: ٩٣

مجموع حالات الشفاء: ١٣٧٥