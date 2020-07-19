العراق يسجل اليوم 2036 حالة شفاء و2310 اصابة جديدة بكرونا و 90 وفاة  

(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 19 تموز 2020 ، فيما سجلت الوزارة ( 2036) حالة شفاء فيما سجلت 2310  اصابة جديدة بكرونا والوفيات 90 حالة وفاة .
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم انه  تم فحص ( 15737) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 793024 )
واضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2036) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 299
بغداد / الكرخ 354
مدينة الطب 181
النجف الأشرف 108
السليمانية 49
أربيل 56
دهوك 13
كربلاء 150
كركوك 36
ديالى 80
واسط 208
البصرة 116
ميسان 96
بابل 43
الديوانية 47
ذي قار 101
الأنبار 11
نينوى 23
صلاح الدين 65
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2310 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 421
بغداد الكرخ 310
مدينة الطب 30
النجف 133
السليمانية 100
أربيل 37
دهوك 5
كربلاء 161
كركوك 96
ديالى 58
واسط 146
البصرة 172
ميسان 61
بابل 190
الديوانية 86
ذي قار 38
الأنبار 20
المثنى 166
نينوى 24
صلاح الدين 56
– الوفيات 90 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 15
بغداد الكرخ 10
مدينة الطب 2
النجف 2
السليمانية 7
أربيل 4
كربلاء 2
كركوك 11
ديالى 1
واسط 1
البصرة 6
ميسان 3
بابل 6
الديوانية 6
ذي قار 9
الأنبار 2
المثنى 1
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء : 60528 ( نسبة الشفاء 65.4 %)
مجموع الأصابات : 92530
الراقدين الكلي: 28221
الراقدين في العناية المركزة: 389
مجموع الوفيات: 3781

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