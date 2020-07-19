العراق يسجل اليوم 2036 حالة شفاء و2310 اصابة جديدة بكرونا و 90 وفاة  

(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 19 تموز 2020 ، فيما سجلت الوزارة ( 2036) حالة شفاء فيما سجلت 2310 اصابة جديدة بكرونا والوفيات 90 حالة وفاة .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم انه تم فحص ( 15737) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 793024 )

واضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2036) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 299 بغداد / الكرخ 354 مدينة الطب 181 النجف الأشرف 108 السليمانية 49 أربيل 56 دهوك 13 كربلاء 150 كركوك 36 ديالى 80 واسط 208 البصرة 116 ميسان 96 بابل 43 الديوانية 47 ذي قار 101 الأنبار 11 نينوى 23 صلاح الدين 65

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2310 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 421 بغداد الكرخ 310 مدينة الطب 30 النجف 133 السليمانية 100 أربيل 37 دهوك 5 كربلاء 161 كركوك 96 ديالى 58 واسط 146 البصرة 172 ميسان 61 بابل 190 الديوانية 86 ذي قار 38 الأنبار 20 المثنى 166 نينوى 24 صلاح الدين 56

– الوفيات 90 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 15 بغداد الكرخ 10 مدينة الطب 2 النجف 2 السليمانية 7 أربيل 4 كربلاء 2 كركوك 11 ديالى 1 واسط 1 البصرة 6 ميسان 3 بابل 6 الديوانية 6 ذي قار 9 الأنبار 2 المثنى 1 صلاح الدين 2