العراق يسجل اليوم 2036 حالة شفاء و2310 اصابة جديدة بكرونا و 90 وفاة
(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 19 تموز 2020 ، فيما سجلت الوزارة ( 2036) حالة شفاء فيما سجلت 2310 اصابة جديدة بكرونا والوفيات 90 حالة وفاة .
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم انه تم فحص ( 15737) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 793024 )
واضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2036) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 299
بغداد / الكرخ 354
مدينة الطب 181
النجف الأشرف 108
السليمانية 49
أربيل 56
دهوك 13
كربلاء 150
كركوك 36
ديالى 80
واسط 208
البصرة 116
ميسان 96
بابل 43
الديوانية 47
ذي قار 101
الأنبار 11
نينوى 23
صلاح الدين 65
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2310 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 421
بغداد الكرخ 310
مدينة الطب 30
النجف 133
السليمانية 100
أربيل 37
دهوك 5
كربلاء 161
كركوك 96
ديالى 58
واسط 146
البصرة 172
ميسان 61
بابل 190
الديوانية 86
ذي قار 38
الأنبار 20
المثنى 166
نينوى 24
صلاح الدين 56
– الوفيات 90 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 15
بغداد الكرخ 10
مدينة الطب 2
النجف 2
السليمانية 7
أربيل 4
كربلاء 2
كركوك 11
ديالى 1
واسط 1
البصرة 6
ميسان 3
بابل 6
الديوانية 6
ذي قار 9
الأنبار 2
المثنى 1
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء : 60528 ( نسبة الشفاء 65.4 %)
مجموع الأصابات : 92530
الراقدين الكلي: 28221
الراقدين في العناية المركزة: 389
مجموع الوفيات: 3781
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