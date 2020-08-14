العراق يسجل اكثر من 4000 اصابة بكورونا والارقام في تصاعد
(المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف 14 آب 2020 ، مسجلة خلال 24 ساعة 4013 اصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة .
وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة انه تم فحص ( 20446) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1245355 ).
وأضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2921) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 240
بغداد / الكرخ 538
مدينة الطب 84
النجف الأشرف 120
السليمانية 42
أربيل 122
دهوك 43
كربلاء 341
كركوك 93
ديالى 104
واسط 97
البصرة 297
ميسان 93
بابل 183
الديوانية 107
ذي قار 154
الأنبار 48
المثنى 92
نينوى 120
صلاح الدين 3
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4013 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 367
بغداد الكرخ 340
مدينة الطب 124
النجف 222
السليمانية 173
أربيل 411
دهوك 83
كربلاء 257
كركوك 235
ديالى 108
واسط 252
البصرة 357
ميسان 170
بابل 245
الديوانية 116
ذي قار 205
الأنبار 89
المثنى 79
نينوى 106
صلاح الدين 74
– الوفيات 68 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 1
السليمانية 6
أربيل 7
كربلاء 4
كركوك 2
ديالى 2
واسط 6
البصرة 8
ميسان 2
بابل 8
ذي قار 1
الأنبار 1
المثنى 5
نينوى 4
صلاح الدين 1
مجموع الشفاء : 120129 ( نسبة الشفاء 71,4 %)
مجموع الأصابات : 168290
الراقدين الكلي: 42452
الراقدين في العناية المركزة: 627
مجموع الوفيات: 5709
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