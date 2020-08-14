العراق يسجل اكثر من 4000 اصابة بكورونا والارقام في تصاعد

(المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف 14 آب 2020 ، مسجلة خلال 24 ساعة 4013 اصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة .

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة انه تم فحص ( 20446) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1245355 ).

وأضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2921) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 240

بغداد / الكرخ 538

مدينة الطب 84

النجف الأشرف 120

السليمانية 42

أربيل 122

دهوك 43

كربلاء 341

كركوك 93

ديالى 104

واسط 97

البصرة 297

ميسان 93

بابل 183

الديوانية 107

ذي قار 154

الأنبار 48

المثنى 92

نينوى 120

صلاح الدين 3

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4013 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 367

بغداد الكرخ 340

مدينة الطب 124

النجف 222

السليمانية 173

أربيل 411

دهوك 83

كربلاء 257

كركوك 235

ديالى 108

واسط 252

البصرة 357

ميسان 170

بابل 245

الديوانية 116

ذي قار 205

الأنبار 89

المثنى 79

نينوى 106

صلاح الدين 74

– الوفيات 68 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 1

السليمانية 6

أربيل 7

كربلاء 4

كركوك 2

ديالى 2

واسط 6

البصرة 8

ميسان 2

بابل 8

ذي قار 1

الأنبار 1

المثنى 5

نينوى 4

صلاح الدين 1

مجموع الشفاء : 120129 ( نسبة الشفاء 71,4 %)

مجموع الأصابات : 168290

الراقدين الكلي: 42452

الراقدين في العناية المركزة: 627

مجموع الوفيات: 5709