العراق يسجل 107 حالة وفاة و2437 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
(المستقلة)….اعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع حصيلة الإصابات بجائحة كورونا المستجد إلى 39139 حالة، كما ارتفعت حالات الوفاة في عموم البلاد إلى 1437.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة)… اليوم الخميس أنها اجرت 11370 عملية فحص شخصت من خلالها 2437 إصابة في العراق خلال ٢٤ ساعة ماضية موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 239
بغداد / الكرخ 365
مدينة الطب 23
النجف الأشرف 60
السليمانية 173
أربيل 41
دهوك 2
كربلاء 113
كركوك 60
ديالى 81
واسط 220
بابل 70
البصرة 276
ميسان 162
الديوانية 228
ذي قار 262
الأنبار 11
نينوى 14
صلاح الدين 17
المثنى 20
كما تم تشخيص شفاء 1237 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 91
بغداد الكرخ 270
مدينة الطب 23
النجف 54
أربيل 27
كركوك 21
كربلاء 80
ديالى 82
واسط 14
البصرة 72
ميسان 82
بابل 54
ذي قار 240
الديوانية 92
الأنبار 8
نينوى 3
صلاح الدين 24
،سجل العراق ايضاً 107 حالة وفاة وكما يلي :
بغداد الرصافة 25
بغداد الكرخ 14
مدينة الطب 6
النجف 4
السليمانية 4
كربلاء 4
كركوك 3
ديالى 8
واسط 2
البصرة 6
ميسان 15
الديوانية 1
ذي قار 11
المثنى 2
نينوى 2
وبذلك تبلغ حصيلة الإصابات المشخصة منذ تفشي الجائحة 39139 حالة، ومجموع حالات الشفاء 18051، ومجموع الوفيات 1437 (النهاية)
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