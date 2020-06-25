العراق يسجل 107 حالة وفاة و2437 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

(المستقلة)….اعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع حصيلة الإصابات بجائحة كورونا المستجد إلى 39139 حالة، كما ارتفعت حالات الوفاة في عموم البلاد إلى 1437.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة)… اليوم الخميس أنها اجرت 11370 عملية فحص شخصت من خلالها 2437 إصابة في العراق خلال ٢٤ ساعة ماضية موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 239

بغداد / الكرخ 365

مدينة الطب 23

النجف الأشرف 60

السليمانية 173

أربيل 41

دهوك 2

كربلاء 113

كركوك 60

ديالى 81

واسط 220

بابل 70

البصرة 276

ميسان 162

الديوانية 228

ذي قار 262

الأنبار 11

نينوى 14

صلاح الدين 17

المثنى 20

كما تم تشخيص شفاء 1237 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 91

بغداد الكرخ 270

مدينة الطب 23

النجف 54

أربيل 27

كركوك 21

كربلاء 80

ديالى 82

واسط 14

البصرة 72

ميسان 82

بابل 54

ذي قار 240

الديوانية 92

الأنبار 8

نينوى 3

صلاح الدين 24

،سجل العراق ايضاً 107 حالة وفاة وكما يلي :

بغداد الرصافة 25

بغداد الكرخ 14

مدينة الطب 6

النجف 4

السليمانية 4

كربلاء 4

كركوك 3

ديالى 8

واسط 2

البصرة 6

ميسان 15

الديوانية 1

ذي قار 11

المثنى 2

نينوى 2

وبذلك تبلغ حصيلة الإصابات المشخصة منذ تفشي الجائحة 39139 حالة، ومجموع حالات الشفاء 18051، ومجموع الوفيات 1437 (النهاية)