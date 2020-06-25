العراق يسجل 107 حالة وفاة و2437 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

(المستقلة)….اعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع حصيلة الإصابات بجائحة كورونا المستجد إلى 39139 حالة، كما ارتفعت حالات الوفاة في عموم البلاد إلى 1437.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة)… اليوم الخميس  أنها اجرت 11370  عملية فحص شخصت من خلالها 2437 إصابة في العراق خلال ٢٤ ساعة ماضية موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   239

بغداد / الكرخ     365

مدينة الطب        23

النجف الأشرف    60

السليمانية           173 

أربيل                41

دهوك               2                 

كربلاء             113

كركوك              60

ديالى                81

واسط                220 

بابل                70              

البصرة            276

ميسان              162

الديوانية             228

ذي قار               262

الأنبار              11

نينوى              14 

صلاح الدين        17

المثنى                20

كما تم تشخيص شفاء 1237  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   91 

بغداد الكرخ     270 

مدينة الطب       23

النجف           54          

أربيل          27       

كركوك      21

كربلاء        80

ديالى          82   

واسط          14

البصرة       72

ميسان         82 

بابل           54 

ذي قار        240

الديوانية      92 

الأنبار        8   

نينوى       3

صلاح الدين   24

،سجل العراق ايضاً 107 حالة  وفاة وكما يلي :

بغداد الرصافة   25 

بغداد الكرخ     14

مدينة الطب      

النجف           4

السليمانية       4           

كربلاء          4

كركوك         

ديالى            

واسط          2

البصرة        6

ميسان        15   

الديوانية       

ذي قار        11

المثنى              

نينوى         2

وبذلك تبلغ حصيلة الإصابات المشخصة منذ تفشي الجائحة 39139 حالة، ومجموع حالات الشفاء 18051، ومجموع الوفيات  1437 (النهاية)

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