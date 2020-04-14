العراق يسجل اقل معدل إصابة بكرونا منذو دخوله 22 إصابة خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبئر العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق ، فيما سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (22) أصابة في العراق .

وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء انه بجهود ملاكاتها المختلفة الذين تصدوا للوباء وعملوا بجد واجتهاد لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع المواطنين.

واضافت بدأت الوزارة بتطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة ولمدة أكثر من شهر، وتتم متابعة ومراقبة جميع الحالات بدقة ودراستها علميا.

واكدت الوزارة في بيانها تم فحص (1756) نموذجا للحالات المشتبه بها في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة انه ولغرض تقييم الموقف الوبائي في العراق تم تنفيذ فعالية الرصد الفعال في المناطق ذات الخطورة العالية والمناطق الصامتة، حيث تم اجراء فحص(5890) نموذج (عدا اقليم كردستان).

وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (45437) نموذج

– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (22) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 1

بغداد / الكرخ 3

مدينة الطب 1

السليمانية 1

واسط 2

كركوك 2

البصرة 10

بابل 1

الديوانية 1

الوفيات : لايوجد

الشفاء: 49 حالة، وكما يلي

بغداد/ الرصافة 1

بغداد/ الكرخ 6

مدينة الطب 1

النجف 3

السليمانية 4

اربيل 22

كربلاء 2

البصرة 7

بابل 1

الأنبار 1

المثنى 1

مجموع الأصابات : 1400

مجموع الوفيات: 78

مجموع حالات الشفاء: 766