العراق يسجل ارتفاعا بالصادرات النفطية وانخفاضا حادا بالإيرادات المالية

( المستقلة)…. أعلنت وزارة النفط العراقية تصدير 3.438 مليون برميل يومياً في نيسان/أبريل الماضي، بإيرادات مالية بلغت 1.423 مليار دورلار.

وبذلك، تسجل الصادرات ارتفاعاً من 3.390 مليون برميل يومياً في آذار/مارس، لكن الإيرادات سجلت تراجعاً حاداً من نحو 3 مليارات دولار في آذار ونحو 5 مليارات في شباط.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة ، إن الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، تفيد بأن كمية الصادرات من النفط الخام (103) مليونا (144) الفا و( 911 ) برميلا، بايرادات بلغت اكثر من (1) مليار و(423) مليونا و(499 ) الف دولار.

وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليونا و( 532 ) الفا و (427) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 287) الفا و( 165 ) برميلا، أما الكميات المصدرة الى الاردن فبلغت (325) الف و(319) برميلا.

واشارت الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 3 ) ملايين و( 438) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ( 3 ) ملايين و( 351 ) الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 76 ) الف برميل ، والمعدل اليومي المصدر الى الاردن بلغ (11) الف برميل .

وأردفت أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 13.801 ) دولارا.(النهاية)