العراق يسجل أكثر من 1006 اصابة جديدة بكورونا في حصيلة هي الاعلى

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم الجمعة وفاة 14 حالة وتسجيل 1006 اصابات جديدة بفيروس كورونا في حصيلة تُعد الأعلى منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم ، انه تم فحص (٩٦٤٢) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٨١٩٠١).

ونوه البيان الى ان مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (١٠٠٦) إصابات في العراق موزعة كالاتي: بغداد/ الرصافة: ٢٧٤، بغداد/ الكرخ: ١٣٩، مدينة الطب: ١١٥، النجف: ٢١، البصرة: ٩٦، السليمانية: ٨٧، اربيل: ١٢، دهوك: ٦، كربلاء: ٣١، واسط: ٤٢، كركوك: ٢٨، ديالى: ٣، بابل: ٤٨، ميسان: ١١، الديوانية: ٢٤، ذي قار: ٥٠، المثنى: ١٣، نينوى: ١، صلاح الدين: ٥.

واشار البيان الى ان حالات الشفاء بلغت ٢٣٥ حالة كالاتي: بغداد/ الرصافة: ١٥٣، بغداد/ الكرخ: ٤٣، النجف: ٤، البصرة: ٦، اربيل: ٣، ديالى: ١٣، بابل: ٢، ميسان: ٦، الديوانية: ١، المثنى: ١، صلاح الدين: ٣.

وتابع البيان بالقول ان الوفيات : ١٤ حالة مزعة على النحو الاتي: بغداد/ الرصافة: ٤، بغداد/ الكرخ: ٢، مدينة الطب: ٤، البصرة: ١ ، ديالى: ٢، .المثنى: ١

واجمل البيان مجموع الاصابات الكلي في العراق منذ تفشي ظهور الجائحة بـ ٩٨٤٦ اصابة، بينما بلغت حالات الشفاء ٤٥٧٣ و وصل مجموع الراقدين الكلي ٤٩٨٨ حالة، ومجموع الراقدين في العناية المركزة: ٦٣، لافتا الى ان مجموع الوفيات بلغت ٢٨٥ حالة.

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد قالت منتصف الاسبوع الجاري ان التعايش مع فيروس كورونا المستجد “قادم لا محالة”، محذرة في الوقت ذاته من موجة وبائية اشد من الحالية ترتفع معها عدد الاصابات بكورونا في العراق الى الالف اصابة يوميا.