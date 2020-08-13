العراق يسجل أرقام قياسية .. 3841 اصابة جديدة بكورونا و53 وفاة خلال يوم واحد

(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الخميس المصادف 13 آب 2020 .

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس انه تم فحص ( 21026) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1224909 ) .

وأضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2667) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 304 بغداد / الكرخ 520 مدينة الطب 55 النجف الأشرف 67 السليمانية 39 أربيل 93 دهوك 45 كربلاء 297 كركوك 46 ديالى 97 واسط 50 البصرة 282 ميسان 81 بابل 206 الديوانية 90 ذي قار 120 الأنبار 38 المثنى 90 نينوى 129 صلاح الدين 18

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3841 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 291 بغداد الكرخ 147 مدينة الطب 139 النجف 295 السليمانية 103 أربيل 323 دهوك 143 كربلاء 285 كركوك 244 ديالى 65 واسط 172 البصرة 383 ميسان 160 بابل 105 الديوانية 88 ذي قار 196 الأنبار 72 المثنى 152 نينوى 315 صلاح الدين 163

– الوفيات 53 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 4 بغداد الكرخ 3 مدينة الطب 4 النجف 3 السليمانية 4 أربيل 9 كربلاء 2 كركوك 2 ديالى 2 واسط 2 البصرة 3 ميسان 2 بابل 5 الديوانية 1 ذي قار 1 الأنبار 1 المثنى 1 نينوى 3 صلاح الدين 1