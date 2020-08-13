العراق يسجل أرقام قياسية .. 3841 اصابة جديدة بكورونا و53 وفاة خلال يوم واحد
(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الخميس المصادف 13 آب 2020 .
وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس انه تم فحص ( 21026) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1224909 ) .
وأضافت انها سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2667) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 304
بغداد / الكرخ 520
مدينة الطب 55
النجف الأشرف 67
السليمانية 39
أربيل 93
دهوك 45
كربلاء 297
كركوك 46
ديالى 97
واسط 50
البصرة 282
ميسان 81
بابل 206
الديوانية 90
ذي قار 120
الأنبار 38
المثنى 90
نينوى 129
صلاح الدين 18
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3841 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 291
بغداد الكرخ 147
مدينة الطب 139
النجف 295
السليمانية 103
أربيل 323
دهوك 143
كربلاء 285
كركوك 244
ديالى 65
واسط 172
البصرة 383
ميسان 160
بابل 105
الديوانية 88
ذي قار 196
الأنبار 72
المثنى 152
نينوى 315
صلاح الدين 163
– الوفيات 53 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 3
مدينة الطب 4
النجف 3
السليمانية 4
أربيل 9
كربلاء 2
كركوك 2
ديالى 2
واسط 2
البصرة 3
ميسان 2
بابل 5
الديوانية 1
ذي قار 1
الأنبار 1
المثنى 1
نينوى 3
صلاح الدين 1
مجموع الشفاء : 117208 ( نسبة الشفاء 71,3 %)
مجموع الأصابات : 164277
الراقدين الكلي: 41428
الراقدين في العناية المركزة: 592
مجموع الوفيات: 5641
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