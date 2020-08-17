العراق يستورد حلويات وشوكولاتة من ايران باكثر من 24 مليون دولار

المستقلة …تصدر العراق، قائمة البلدان المستوردة للحلويات من ايران بواقع اكثر من 24.728 مليون دولار خلال 3 اشهر.

وقال متحدث مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطفي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “إيران صدرت أكثر من 152.89 مليون دولار من أنواع الحلويات والبسكويت والمعجنات والشوكولاتة لـ 56 بلدا في فترة 20 آذار حتى 20 تموز 2020”.

وأضاف أن “الحلويات والمعجنات والشوكولاتة تم تصديرها لـ 56 بلدا منها النرويج وهولندا واستراليا وألمانيا والنمسا وكندا واليابان وجيبوتي وأرمينيا وباكستان والكويت وساحل العاج وقطر وقرغيزيا وسويسرا والصين والبحرين والعراق وطاجيسكتان والصومال واليمن والامارات وافغانستان وبيلاروسيا والنيجر وعمان”.

وأشار الى أن “العراق تصدر قائمة المستوردين للحلويات والشوكولاتة من ايران باكثر من 24.728 مليون دولار تلته افغانستان بـ 22.174 مليون دولار وباكستان بـ 7.499 مليون دولار”.