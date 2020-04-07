العراق يستلم مقرين من المستشارين الفرنسيين ضمن قوات التحالف

( المستقلة)… أصدرت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، بيانا بشأن تسليم مقر للفرنسيين ببغداد الى القوات العراقية.

وقالت في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم  انهبناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالفالدولي، جرى اليوم الثلاثاء السابع من نيسان استلام مقر مستشاري قوات التحالف الدولي ( الفرنسيين ) في قيادةالفرقة السادسة الذي كانوا يشغلونه في العاصمة بغداد“.

واضافت انذلك جاء وفق إلتزام التحالف الدولي بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية“.( النهاية)

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