العراق يستلم مقرين من المستشارين الفرنسيين ضمن قوات التحالف

( المستقلة)… أصدرت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، بيانا بشأن تسليم مقر للفرنسيين ببغداد الى القوات العراقية.

وقالت في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم انه “بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالفالدولي، جرى اليوم الثلاثاء السابع من نيسان استلام مقر مستشاري قوات التحالف الدولي ( الفرنسيين ) في قيادةالفرقة السادسة الذي كانوا يشغلونه في العاصمة بغداد“.

واضافت ان “ذلك جاء وفق إلتزام التحالف الدولي بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية“.( النهاية)