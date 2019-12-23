العراق يستعد للبدء بإنتاج سيارات “كريت وول”

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(المستقلة)… تستعـد الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن للبدء بإنتاج سيارات “كريت وول” .

وقال معاون مدير عام الشركة حسين احمد محمود في بيان له تلقته (المستقلة)…  اليوم الاثنين “عن إنجاز (95%) من خط تجميع وإنتاج سيارات كريت وول الصينية وفق عقد المشاركة مع شركة نهج العراق” .

وأشار  الى “وصول مكونات (30) سيارة بيك آب للمباشرة بعملية التجميع والانتاج للدفعة الاولى في شهر كانون الاول من العام القادم” .

واضاف ان “هناك مقبولية في السوق العراقي لهذا النوع من السيارات وان الشركة على تواصل دائم مع الشركات العالمية الرصينة لإنتاج سيارات تلبي متطلبات السوق والمواطن العراقي”. (النهاية)

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