العراق يستعد للبدء بإنتاج سيارات “كريت وول”

(المستقلة)… تستعـد الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن للبدء بإنتاج سيارات “كريت وول” .

وقال معاون مدير عام الشركة حسين احمد محمود في بيان له تلقته (المستقلة)… اليوم الاثنين “عن إنجاز (95%) من خط تجميع وإنتاج سيارات كريت وول الصينية وفق عقد المشاركة مع شركة نهج العراق” .

وأشار الى “وصول مكونات (30) سيارة بيك آب للمباشرة بعملية التجميع والانتاج للدفعة الاولى في شهر كانون الاول من العام القادم” .

واضاف ان “هناك مقبولية في السوق العراقي لهذا النوع من السيارات وان الشركة على تواصل دائم مع الشركات العالمية الرصينة لإنتاج سيارات تلبي متطلبات السوق والمواطن العراقي”. (النهاية)