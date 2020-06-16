العراق يستدعي السفير التركي في بغداد ويسلمه مُذكّرة احتجاج

( المستقلة)… أعلنت وزارة الخارجية، استدعاء سفير أنقرة في بغداد على خلفية القصف التركي شمالي العراق، فيما أدانت انتهاك سيادة الأراضي والأجواء العراقية، طالبت بوضع حد لهذه الأعمال.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء إنها “استدعت السفير التركي في العراق فاتح يلدز على خلفية القصف التركي الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبث الذعر بينهم“.

وأضافت، أن “وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشمالتقى بالسفير التركي وسلمه مُذكّرة احتجاج تضمّنت إدانة الحكومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواءالعراقية“.

وأضافت الوزارة، أن” الخرق التركي مُخالِف للمواثيقالدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقاتالصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل“، فيما دعت تركيا لـ“وقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة، وأعربت عناستعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك في ضبط الأمنعلى الحُدُود بالشكل الذي يُؤمِّن مصالح الجانبين“.

وطالبت الخارجية العراقية نظيرتها الجهات التركيّة المُختصّةبـ“اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات، ومنع وقوعهامُستقبلاً“.

واعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الاثنين ”نجاح“ عملية ”مخلب النسر” العسكرية التي اطلقتها انقرة مساءأمس الأول، صوب مواقع لحزب العمال في إقليم كوردستاننينوى.

وكان قائممقام سنجار محما خليل شبه، أمس الاثنين،القصف التركي لمناطق القضاء بمجازر داعش عام 2014،داعيا الحكومة العراقية الى ابعاد حزب العمال الكردستانيعن الاراضي العراقية.( النهاية)