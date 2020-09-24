العراق يريد توقيع اتفاق جديد مع اوبك لزيادة صادراته النفطية

المستقلة /- توقع وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار ، اليوم الخميس، إبرام اتفاق مرتقب مع الدول المصدرة للنفط “أوبك” ومجموعة “أوبك +” لزيادة صادرات العراق النفطية.

واشار عبد الجبار في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، أن اتفاق التخفيض بين دول “أوبك” سيستمر إلى نهاية عام 2021.

وأكد عبد الجبار في حديثه أن “ارتفاع أسعار النفط الخام وتداعيات جائحة كورونا على العالم، ستلقي بظلالها على مستقبل القرارات المقبلة من قبل أعضاء المنظمة”، مبينا أن “المفاوضات مستمرة، وهناك انفتاح مع الجميع لانضاج القرارات التي تسهم في تعافي أسعار النفط عالميا”.

وكشف عبد الجبار عن وجود شركة استشارية تعمل على وضع خطط وعوامل التشغيل المشترك للحقول بين العراق والكويت، أما الحقول المشتركة مع ايران فإن هناك حوارات مع الجانب الايراني للاتفاق على صيغ نهائية وثابتة لتشغيل تلك الحقول، وإن الوزارة تعمل على تطوير قدرات شركاتها في البصرة وميسان بهدف التعجيل في عملية الاستثمار في الحقول المشتركة.

وأوضح عبد الجبار أن وزارته تعمل على إكمال تلك المشاريع حتى عام 2025، وسنرفع إنتاج الغاز إلى كميات كبيرة تصل من 2500 إلى 3000 مليون قدم مكعب غاز، لافتا إلى أن جميع مشاريع الغاز إما قيد التنفيذ حاليا أو قيد الإحالة أو قيد إعداد تندر المشروع.