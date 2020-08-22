العراق يرفض التطبيع مع اسرائيل ويلتزم خيار حل الدولتين

المستقلة / – قال وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين الجمعة، أن العراق يلتزم بمبادرة السلام العربية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المقرة في مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2020.

وقال حسين ردا على سؤال وجهه له الصحافي الأمريكي ديفيد أغناشيوس من صحيفة “واشنطن بوست” في ندوة في “مجلس الأطلسي” البحثي حول موقف العراق من مبادرة تطبيع العلاقات مع إسرائيل الني أعلنتها دولة الأمارات العربية الأسبوع الماضي، “إن العراق يلتزم بقرارات مؤتمرات القمم العربية بشان حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، خاصة مبادرة السلام العربية التي صدرت عن مؤتمر قمة بيروت عام 2002 لحل الصراع وقيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

ويرافق وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في زيارته الحالية لواشنطن التي بدأت الأربعاء، 19 آب حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الخميس، 20 آب 2020.