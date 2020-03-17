العراق يدعو لاجتماع “عاجل” بعد انهيار أسعار النفط

( المستقلة) …دعا وزير النفط العراقي في رسالة بُعثها إلى منظمة أوبك يوم الثلاثاء إلى عقد اجتماع طارئ لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء من أجل التحرك لاستعادة التوازن بسوق الخام.

وفي الرسالة، طلب الوزير ثامر الغضبان من محمد باركندو الأمين العام لمنظمة أوبك عقد اجتماعات غير عادية لمجموعة أوبك لبحث سبل التوصل إلى خطوات جادة وفورية من أجل استعادة التوازن بسوق النفط وتخفيف الوضع المتدهور الحالي، وفق رويترز.

وتسارعت وتيرة تراجع أسعار النفط الخام في السوق العالمية، حيث انخفض سعر خام برنت إلى أقل من 29 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 20 يناير 2016.

ومع حلول الساعة 21:01 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو بنسبة 3.76٪ ووصل “برينت” إلى 28.92 دولار للبرميل.

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو لخام غرب تكساس WTI، بنسبة 3.1٪ ووصل إلى 28.1 دولار للبرميل.( النهاية)