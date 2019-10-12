العراق يدعو إلى تفعيل عضوية سوريا بالجامعة العربية والوقوف الى جانبها

دعا وزير الخارجية محمد علي الحكيم ، الجامعة العربية إلى ضرورة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة والوقوف إلى جانبها في أعقاب التوغل التركي في شمال سوريا .. فيما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من خلال التحرك السريع لوقف الأعمال العسكرية وإيجاد حل سياسي ينهي معاناة السوريين بجميع مكوناتهم وضمان حقوقهم.

وقال الحكيم – في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم السبت – إن التوغل التركي في شمال سوريا يعد تصعيدا خطيرا سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية ويزيد من معاناة الشعب السوري، ويعزز قدرة الإرهابيين على إعادة تنظيم فلولهم، ويقوض جهود المجتمع الدولي في محاربة التنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي الذي يهدد دول المنطقة والعالم ويشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين.

ونبه إلى أن هذا العدوان التركي له تداعيات سلبية كبيرة على دول المنطقة وبصورة خاصة العراق، الذي لايزال يعاني من الآثار المدمرة جراء الحرب على داعش قائلا: إن التوغل التركي في أراضي سوريا يهدد كذلك بإشعال المزيد من الصراعات في سوريا والمنطقة، ويقوض جهود المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم”.

وجدد رفضه التدخلات في الشؤون الداخلية لسوريا فيما حث جميع الأطراف السورية على الانخراط في عملية ديمقراطية تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري، وخاصة بعد تشكيل اللجنة الدستورية المكلفة بكتابة دستور جديد لسوريا.