العراق يخلي سبيل 50 موقوفا لـ”عدم كفاية الأدلة”

( المستقلة)… أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الإرهاب عن الافراج على 50 موقوفاً وفق المادة م ¼ من قانون مكافحة الارهاب لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم للإحالة.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء ان ” قرار محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الارهاب الاتحادية القاضي بالافراج عن 50 موقوفاً وفق المادة م ¼ من قانون مكافحة الارهاب لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم للإحالة جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بإتخاذ الاجراءات الاحترازية من انتشار وباء كورونا”.( النهاية)