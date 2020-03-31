العراق يخلي سبيل 50 موقوفا لـ”عدم كفاية الأدلة”

( المستقلة)… أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الإرهاب  عن الافراج على 50 موقوفاً وفق المادة م ¼ من قانون مكافحة الارهاب لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم للإحالة.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء ان ” قرار محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الارهاب الاتحادية القاضي بالافراج عن 50 موقوفاً وفق المادة م ¼ من قانون مكافحة الارهاب لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم للإحالة جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بإتخاذ الاجراءات الاحترازية من انتشار وباء كورونا”.( النهاية)

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