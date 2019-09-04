العراق يحكم بالمؤبد على مدير شبكة للدعارة والاتجار بالفتيات

(المستقلة)… أصدرت محكمة جنايات القادسية يوم الاربعاء حكما بالسجن المؤبد على امرأة أدينت بإدارة شبكة للاتجار بالفتيات وممارسة الدعارة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “المتهمة القي القبض عليها بعد ورود شكوى من ساكني الحي وضع على أثرها كمين من قبل القوات الأمنية للقبض عليها بالجرم لمشهود “.

وأضاف أن “المحكمة عززت قناعتها بالأدلة والاعترافات ومحاضر الضبط وقررت إدانتها والحكم عليها بالسجن المؤبد استنادا للقرار 234 لسنة 2001 البند أولا /4,6 منه وبدلاله المادة 132/1 من قانون العقوبات”.(النهاية)