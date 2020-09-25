العراق يحقق 3.492 مليارات دولار من الإيرادات النفطية في آب

المستقلة/- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر آب الماضي، حيث بلغت 3.492 مليارات دولار بمعدل 43.3 دولاراً للبرميل.

وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 80 مليوناً و494 الفاً و536 برميلاً، بإيرادات بلغت 3 مليارات و492 مليوناً و164 ألف دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 77 مليونا و505 آلاف و136 برميلاً، بإيرادات بلغت 3 مليارات و359 مليوناً و181 الف دولار.

إلى ذلك، كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونين و989 الفاً و400 برميل، بايرادات بلغت 132 مليونا و983 الف و280 دولاراً.

وبلغ معدل سعر البرميل الواحد 43,384 دولاراً، وأشار البيان إلى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 29 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

وتم تسويق كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر اب الماضي بلغ كايراد كلي اكثر من 89 مليون و711 الف و782 دولار، وفقاً للبيان.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت النفط العراقية إن البلاد مازالت ملتزمة التزاما كاملا باتفاق خفض معروض أوبك+ النفطي، نافية تقريرا إعلاميا سابقا بأنه يسعى للحصول على استثناء من اتفاق التخفيضات خلال الربع الأول من 2021.

وتابعت أن التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط الحالية تجاوز 100% في أغسطس/آب وأنه “سيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول عن فائض الإنتاج السابق الذي بلغ 850 ألف برميل يوميا”، بموجب اتفاق أوبك+. (النهاية)