العراق يحقق فائض بانتاج الحنطة يتجاوز لـ 500 الف طن

المستقلة /- أعلنت وزارة الزراعة العراقية، عن تحقيق فائض في منتج الحنطة بلغ 500 الف طن رغم، معوقات موسم زراعته من “حرائق وقلة امطار”..

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي اليوم الاحد ، إن “وزارة التجارة تسلمت لغاية يوم امس 5 ملايين طن من الحنطة من قبل الفلاحين والمزارعين”، مشيراً إلى أن وزارته (الزراعة)، “تسلمت 550 الف طن من الشعير و400 الف طن من بذور الرتب العليا وبذلك حققنا الاكتفاء الذاتي من الحنطة”.

وأضاف النايف أن “ما يحتاجه العراق من الحنطة لأغراض البطاقة التموينية هو 4 ملايين و500 الف طن”، مبيناً أنه بذلك “حققنا فائضاً مقداره 500 الف طن من الحنطة”.

وأشار المتحدث باسم الزراعة إلى أن “عمليات التسويق مستمرة لأيام اخرى ومن الممكن أن تصل لأكثر من هذا الفائض”، مؤكداً أن “الوزارة تمكنت من تحقيق المنشود في انتاج الحنطة لهذا العام على الرغم من المعوقات التي واجهتها من قلة الامطار وعمليات الحرق لبعض المساحات من حقول الحنطة، اضافة الى عدم استلام بعض الكميات من الحنطة لمخالفتها لشروط ضوابط الاستلام”.

وكانت وزارة الزراعة قد اعلنت ان العام الحالي شهد زراعة 16مليون دونم، منها 9 ملايين دونم للحنطة، و 6 ملايين دونم اروائية و3 ملايين دونم ديمية.

وتوقعت وزارة الزراعة في، 24 تموز2020، الوصول بإنتاج الحنطة لهذا العام الى اكثر من ستة ملايين طن، مبينة انه ستصل الى الاكتفاء الذاتي التام لتغطية متطلبات البطاقة التموينية.

يذكر أن حوادث احتراق محصولي الحنطة والشعير في العراق تتكرر مع كل موسم حصاد لهذين المحصولين الذي يبدأ في شهر أيار من كل عام، ما يسبب خسائر فادحة للمزارعين، فيما تبقى اسباب معظم تلك الحرائق الكبيرة غير معروفة، فيما يعزوها البعض الى اسباب ارهابية او بفعل المنافسة.