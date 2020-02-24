العراق يحقق ايرادات مالية اضافية من بيع النفط الخام
(المستقلة)… اعلنت شركة تسويق النفط يوم الاثنين عن كمية شحنات النفط الخام المصدر التي تم بيعها بعلاوة سعرية وتحقيق ايراد اضافي خلال شهر كانون الثاني الماضي .
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وقال مدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم ان “مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية بلغ مليونا و(938) الفا و(889) برميلا ، بايرادات كلية بلغت (120) مليونا و(321) الفا و(471) دولارا” .
واشار الى ان “الشحنات المصدرة كانت من خام كركوك وخام البصرة الخفيف”. (النهاية)
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