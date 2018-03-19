العراق يحظر استيراد الدواجن والبيض والطيور بأنواعها من 35 دولة

(المستقلة)… قرر العراق حظر استيراد الدواجن والبيض والطيور بأنواعها من 35 دولة لتفادي انتشار مرض إنفلونزا الطيور.

وأوضحت الأمانة العامة للوزراء في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين أن قائمة الدول المحظور الاستيراد منها تشمل: “مصر، فرنسا، الصين، روسيا، إيطاليا، الدانمارك، بلجيكا، كوريا الشمالية والجنوبية، المكسيك، إسرائيل، النيجر، بوتان، بوركينا فاسو، جنوب أفريقيا، ساحل العاج، غانا، كازاخستان، كمبوديا، ماينمار، النيبال، نيجيريا، هونغ كونغ، توكو، الكاميرون، أوغندا، بنغلادش، البوسنة والهرسك، زمبابوي، لوكسمبورغ، الكونغو، فيتنام، لاوس، الفلبين”.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن قرارها يأتي استناداً إلى التحديث الأخير الصادر عن منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE) للموقف الوبائي لمرض إنفلونزا الطيور.(النهاية9