العراق يحذر من عودة داعش

حذر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، من مخاطر تنظيم داعش الإرهابي وتوغل فلوله في العمق العراقي.

وقال بيان صدر عن رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت، إن العراقيين أمام واجب ملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي وتطهير الأراضي العراقية من بقايا الإرهاب، والحفاظ على المنجزات المتحققة.

وأضاف البيان، أن التحديات الخطيرة، تدعونا لمزيد من التكاتف والتآزر والتعاون وتوحيد الصفوف بين كل القوى الوطنية، لمواجهة تلك الظروف الحرجة، والإسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بمسؤولياتها في حماية أمن واستقرار وسيادة العراق.

وكانت عناصر داعش الارهابي قتلت اليوم 9 من قوات للحشد العشائري في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين 300 كلم شمال بغداد.