العراق يحتل المرتبة 65 بالدول المئة الاكثر جوعاً في العالم

المستقلة …. نشر موقع Global hunger index المتخصص بعمل احصاءات ودراسات تقريره السنوي للعام 2020 فيما يخص الدول الاكثر جوعاً وشبعاً حول العالم.

التقرير شمل دراسة عن العراق والذي جاء بالمرتبة 65 من أصل 107 دولة شملتها نتيجة التقرير، حيث تساوى العراق مع بالسينغال بالترتيب العالمي للبلدان الاكثر جوعاً للعام 2020.

يبين التقرير الفروقات بين الواقع الذي يعيشه العراقيون وبين الامال التي تعد بها الحكومات المتعابقة بتحسين المعيشة ورفع مستوى الرفاهية وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين من اجل الحصول على حياة افضل ، ولكن بحسب التقرير العالمي فأن العكس هو ما يحصل تماماً في العراق.

حيث جاءت في المرتبة الاولى من التصنيف العالمي لموقع Global hunger index بلاروسيا لتكون اكثر الدول شبعاً في العالم للعام 2020، وعلى مقربة من العراق أحتلت الجارة الكويت ترتيب الـ 17 دولة الاولى عالمياً و أحتلت الترتيب الاول عربياً كأكثر دولة شبعاً للعالم 2020.

التقرير الذي يصدره موقع Global hunger index يبين مؤشر الجوع والشبع لمواطني الدول حول العالم ويبين المؤشر ترتيب الدول حسب نسبة شبع مواطنيها وتوفر الاكل واجراءات الخطوات التي تتبع الدول عالمياً لمكافحة الجوع في بلدانها، كما يبين التقرير الجهود العالمية لمكافحة الجوع وتوفير حياة افضل للاشخاص.