العراق يحتل المرتبة 38 باحتياطي الذهب عالميا وبمقدار 96.3 طن

المستقلة / متابعة /- اعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الاربعاء، أن اكثر من 35 الف طن من الذهب حيازة العالم لها، مبيناً أن العراق يحتل المرتبة 38 عالمياً بأكبر احتياطي للذهب.

وقال المجلس في اخر تقرير له خلال شهر اب الحالي، إن “حيازة العالم من الذهب كاحتياطيات لهذه الدول بلغت 35 الف و17 طناً”، مشيراً إلى “ارتفاع هذه الاحتياطيات عن عام 2019 والتي بلغت فيها 34 الف و300 طن”.

وأضاف المجلس أن “الولايات المتحدة احتلت المرتبة الاولى في حيازتها كاحتياطي للذهب وبواقع 8 الاف و133 طن، تليها المانيا بالمرتبة الثانية وباحتياطي يبلغ 3 الاف و363 طن، ومن ثم تاتي ايطاليا بالمرتبة الثالثة وباحتياطي يبلغ 2 الف و450 طن”.

واضاف أن “العراق احتل المرتبة 38 بأكبر احتياطي للذهب بالعالم وبمقدار يبلغ 96.3 طن وهي تعادل 8% من احتياطاته من باقي العملات الاخرى، فيما احتل المرتبة الخامسة عربيا بعد كل من السعودية والجزائر ولبنان وليبيا”.