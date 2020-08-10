العراق يحتل الترتيب الأول بعدد وفيات وإصابات كورونا عربيا

(المستقلة) … أحتل العراق الترتيب الأول بعدد وفيات وإصابات كورونا على مستوى الدول العربية.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأحد تسجيل 82 وفاة جديدة جراء الفيروس مما يرفع إجمالي الوفيات إلى نحو 5400 وفاة.

كما أعلنت تسجيل أكثر من 2700 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى أكثر من 150 ألفا، تعافى منهم 107 آلاف.

وفي السعودية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد العراق من حيث الإصابات والوفيات، سجلت أمس 37 وفاة مما يرفع الإجمالي إلى أكثر 3100 وفاة، كما تم تسجيل ما يزيد على 1400 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 288 ألف إصابة.

وفي دول الخليج الأخرى، سجلت حالات وفاة قليلة وبضع مئات من الإصابات في كل من سلطنة عمان والكويت والإمارات وقطر.

ولا تزال تسجل وفيات ومئات الإصابات في كل من الجزائر والمغرب، في حين تزايدت الإصابات المحلية في عدة محافظات تونسية مما أثار مخاوف من تفشي الفيروس مجددا بعدما كانت السلطات على وشك السيطرة عليه.

عالميا بات عدد الإصابات قريبا جدا من 20 مليون إصابة، بينها 732 ألف حالة وفاة، في حين يقترب عدد المتعافين من 13 مليونا.(النهاية)