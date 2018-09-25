(لمستقلة)… اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، على افتتاح مركزين ثقافيين في بغداد والموصل، مبينة ان العراق يتطلع إلى علاقات ثقافية وعلمية متينة بين المؤسسات التعليمية العراقية ونظيراتها الفرنسية.

وقالت وزارة التعليم في بيان تلقت،وكالة الصحافة المستقلة ، نسخة منه، إن “وزير التعليم عبد الرزاق العيسى استقبل اليوم وفدا فرنسيا ضم كلا من جيروم شاغتيه نائب رئيس إقليم lle de france والسفير الفرنسي في بغداد برونو اوبير”.

ونقلت الوزارة عن العيسى قوله، إن “العراق يتطلع إلى علاقات ثقافية وعلمية متينة بين المؤسسات التعليمية العراقية ونظيراتها الفرنسية مرحبا بالاتفاق على تأسيس مركزين ثقافيين فرنسيين في بغداد والموصل في إطار التواصل الثقافي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في البلدين”.

من جهته، ابدى الوفد الزائر استعداد الجانب الفرنسي لـ”فتح المزيد من آفاق التنسيق في مجال التعليم بين بغداد وباريس”.