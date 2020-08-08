العراق يتخلص من “مواد كيمياوية” خلال يومين بعد انفجار بيروت

(المستقلة)… أصدرت هيئة الجمارك العراقية الحكومية اعماما بشأن الحاويات التي تحمل مواد كيمياوية، داعياً أصحابها إلى تسلمها خلال مدة أقصاها يومين.

ودعت الهيئة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم السبت ان “أصحاب الحاويات التي تحتوي على مواد كيمياوية ومواد ذات استخدام مزدوج في المنافذ والموانئ الجوية والبحرية والبرية والتي تعود للقطاعين العام والخاص الى مراجعة الموانئ العراقية المختصة لتخليص بضائعهم من حوزة الجمارك، وخلال يومين تبدأ من يوم غد الاحد”.

واضافت انها سـ”تتخذ الإجراءات القانونية بحق اصحاب هذه الحاويات ومصادرتها لحساب خزينة الدولة في حال عدم مراجعتهم ضمن المدة المقررة”.

ويأتي هذه الإعمام بعد حادث انفجار مرفأ بيروت “الكارثي” والذي راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف الجرحى فضلا عن عشرات المفقودين.

ووفق التحقيقات الأولية فإن التفجير وقع جراء وصول نيران إلى آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم، شديدة الانفجار، والمخزنة منذ سنوات في أحد عنابر المرفأ. (النهاية)