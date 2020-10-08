العراق يتحصل أكثر 5 مليارات دينار من منفذ حدودي خلال يوم واحد

المستقلة/- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية يوم الخميس أن إيرادات ميناء أم قصر الأوسط بلغت أكثر من 5 مليارات دينار يوم أمس الأربعاء.

وقالت الهيأة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم إن “مجمل الإيرادات المتحققة من الإيرادات الكمركية والضريبية في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة وليوم 7 تشرين الاول 2020 بلغ (5,781,468,000) مليار دينار عراقي والناتجة من حركة التبادل التجاري في الميناء المذكور”.

واكدت الهيأة “سعيها الدائم والدؤوب والمضي الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ولتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الامني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية. (النهاية)