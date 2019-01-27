العراق يتحدث عن مد انبوب لتزويد الاردن بالنفط

(المستقلة)… بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان مع وزيرة الطاقة الاردنية هالة زواتي التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط والغاز والكهرباء.

واكد الغضبان في بيان “حرص العراق على توطيد العلاقات مع الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية في مجال الطاقة (النفط الغاز والكهرباء)”، مشيرا الى “المباحثات التي جرت اليوم بين العراق والاردن كانت مثمرة وسيجنى الطرفان ثمارها قريبا على المستويين الفني والاقتصادي”.

واضاف الغضبان “تمت مناقشة تزويد المملكة الاردنية الهاشمية بالنفط العراقي وفق مذكرة تفاهم سيتم توقيعها لاحقا بعد استحصال موافقة حكومة البلدين، كذلك مشروع مد انبوب التصدير (الرميلة – العقبة) فضلاً عن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ، بالاضافة الى مواضيع تشمل افاق التعاون على المستوى الفني لاستخراج النفط والغاز ومشاريع الطاقة المتجددة “.

زقالت وزيرة الطاقة هالة زواتي ان “هذه الزيارة تاتي في اطار تعزيزالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتواصلاً مع الزيارات التي قام بها جلالة ملك الاردن ورئيس الوزراء الاردني لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والنفط والغاز”، مؤكدة على “اهمية تعزيز التعاون بين البلدين لما فيه من مصالح مشتركة على مستويات التعاون الاقتصادي والفني”.

وعبرت عن املها بأن تؤدي المباحثات الى “التعجيل في تنفيذ المشاريع المشتركة بعد الاتفاق على الخطوات والاليات الفنية لهذه المشاريع”.(النهاية)