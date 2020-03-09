العراق يتجه للاقتراض الخارجي

المستقلة /المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، أن العراق يعاني أزمة اقتصادية خانقة جراء تراجع أسعار النفط مقترحا اللجوء للاقتراض الخارجي.

وقال صالح في تصريح صحفي الاثنين، إن استمرار معدلات هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية سيتسبب بمشكلة في المركز المالي الحكومي.

وأضاف أن عجز الموازنة الحالية بالعراق، بلغ أكثر من 50 مليار دولار بسبب زيادة النفقات بعد احتساب سعر برميل النفط بـ56 دولارا للبرميل الواحد، مقترحا التوجه نحو الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة الاتحادية الذي سيتفاقم بأرقام كبيرة جدا.

وقدر صالح خسائر العراق الاقتصادية عقب تراجع أسعار النفط بسبب فيروس كورونا بنحو 50 إلى 75 مليون دولار في اليوم الواحد.