العراق يبلغ اوبك بأنه سيبدأ بخطة عاجلة لتقليص إنتاج النفط

( المستقلة)… قال مندوب بمنظمة أوبك إن العراق أبلغ المنظمة بأنه سيبدأ في خطة عاجلة لتقليص إنتاجه تدريجيا للالتزام الكامل بحصته وذلك بعدما طالبت المنظمة بغداد وأعضاء آخرين بالالتزام باتفاق تقليص الإنتاج.

وأضاف المندوب أن خطة العراق ستشمل التوصل لاتفاق مع شركات النفط للبدء في تخفيضات كبيرة بالحقول العراقية العاملة بها والتوصل لاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان للمساهمة في التقليص الإجمالي، وفق ما نقلت رويتيرز .

في الأثناء، استعدت أوبك وروسيا وحلفاؤهما لتمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط حتى نهاية يوليو تموز بعد أن تضاعفت أسعار الخام في الشهرين الماضيين لجهودهم التي أسفرت عن سحب ما يقرب من عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية من السوق.

ووفقا لمسودة إعلان اطلعت عليها رويترز مع بدء مؤتمر بالاتصال المرئي عن بعد، فمن المقرر أن تطلب المجموعة المعروفة باسم أوبك+ من الدول التي تخطت حصصها في مايو أيار ويونيو حزيران، مثل نيجيريا والعراق، بالتعويض عن ذلك من خلال خفض إضافي في الفترة من يوليو تموز وحتى سبتمبر أيلول.

كانت مجموعة أوبك+ قد اتفقت في أبريل نيسان على خفض الإمدادات بواقع 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو أيار ويونيو حزيران لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول.

وارتفع خام القياس برنت بما يقرب من ستة في المئة يوم الجمعة ليجري تداوله بأكثر من 42 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر. وكان السعر قد انخفض دون 20 دولارا للبرميل في أبريل نيسان. لكن الأسعار لا تزال منخفضة بمقدار الثلث عنها في نهاية 2019.

وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب لدى افتتاحه محادثات يوم السبت إنه على الرغم من التقدم الذي تحقق حتى اليوم فلا يمكن التوقف عند هذا الحد.

وقالت مسودة إعلان أوبك+ إن لجنة مراقبة وزارية مشتركة ستجتمع مرة في الشهر حتى ديسمبر كانون الأول لمراجعة وضع السوق.

وقال مصدران بأوبك إن المجموعة اتفقت على تمديد الخفض لمدة شهر واحد.

وقبل بدء المحادثات قالت مصادر بأوبك+ إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو تموز وإن ذكرت أن الرياض تحبذ تمديد العمل بالتخفيضات حتى نهاية أغسطس آب بل وحتى ديسمبر كانون الأول.( النهاية)