العراق يبرم عقداَ مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين نفطيتين

(المستقلة)… اعلنت وزارة النفط عن ابرامها عقداً مع شركة (Batservice mandal) النرويجية لبناء ناقلتين نفطيتين .

وقال وزير النفط أحسان عبد الجبار أسماعيل في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء ان شركة الناقلات النفطية العراقية ابرمت عقدا مع شركة شركة (Batservice mandal) النرويجية لبناء ناقلتين نفطيتين ، مبينا ان هذا العقد يأتي في اطار خطط الوزارة وأهتمامها بإعادة بناء الأسطول الوطني لناقلات النفط من جديد ، والتي تضررت بسبب الحروب العبثية خلال العقود الماضية .

وأكد وزير النفط على “أهمية تعزيز الاسطول الوطني بناقلات حديثة لنقل النفط والمنتجات النفطية الى مؤانى العالم ، وقد اوعزنا الى الجهات المعنية بمنح الأولوية للناقل الوطني بهدف زيادة الموارد المالية المتأتية من عمليات النقل التجاري ، والمساهمة الجادة في النهوض بهذا القطاع الحيوي ، والارتقاء بمستوى الأداء لمنافسة مثيلاتها من الشركات الاجنبية .”

من جانبه قال المدير العام لشركة ناقلات النفط العراقية أحمد خزعل الى أننا اليوم “وضعنا اللبنة الاولى على طريق تعزيز دور الناقل الوطني للنفط وللمنتجات النفطية الأخرى ، من خلال التعاقد مع احدى الشركات العالمية المتخصصة لبناء ناقلتين نفطيتين بحمولة (30 الف طن ) لكل ناقلة ، يتم تسليمها بعد (18شهراً ) من تاريخ توقيع العقد” .

وأضاف ان “خطط الشركة تهدف التعاقد لبناء ناقلات نفطية عملاقة بحمولة مليوني برميل ، فضلاً عن أعداد وتدريب العاملين على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال” .

من جانبه عبر ممثل شركة (Batservice mandal) النرويجية رشيد كتاني عن أمله بزيادة حجم التعاون مع هذه الشركة وبما يسهم بتعزيز أسطولها بناقلات نفطية حديثة .

يذكر أن شركة ناقلات النفط العراقية (IOTC) شركة وطنية ، أحدى تشكيلات وزارة النفط ،متخصصة في النقل البحري للنفط الخام والمنتجات المكررة. تم تأسيسها في عام 1972 . (النهاية)