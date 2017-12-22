العراق يبدا اجتماعه الوزاري في السعودية لبحث تنظيم موسم الحج المقبل

(المستقلة)..أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن عقد اجتماع وزاري مشترك بين العراق والسعودية استعدادا لموسم الحج المقبل.

واكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني , اليوم الجمعة , ان ” خالد العطية عقد اجتماعا مع وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن في المملكة العربية السعودية في 21 من الشهر الجاري وبحث معه تنظيم امور موسم الحج المقبل وتامين افضل الخدمات للحجاج العراقيين من اجل اداء مناسكهم بسهولة ويسر “.

وذكر ان ” رئيس الهيئة يجري لقاءات متتالية للمطالبة بمراعاة الزيادة السكانية الحاصلة في العراق نسبة الى عام 2013 وان تعتمد المملكة العربية السعودية الاحصاء السكاني الاخير ومنح مقاعد الحج بما يتناسب مع عدد النفوس الحالي, كما يطالب بمنح سمات الدخول الخاصة بالحج ( الفيزا ) من السفارة السعودية في بغداد”.

واشار الكناني ان ” العطية سيناقش موضوع الحج البري وامكانية تفعيل المنافذ البرية خلال موسم العمرة لما فيه من فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين , اضافة الى توفير الخدمات اللازمة لتسهيل رحلة الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة منذ لحظة انطلاقهم وتفويجهم واسكانهم ونقلهم حتى ارجاعهم الى ارض الوطن بسلام”.

من جانبه قدم وزير الحج والعمرة السعودي شكره وتقديره لرئاسة الهيئة وادارتها وكوادرها على ما بذلوه من جهود في انجاح موسم الحج الماضي , واثنى على الالتزام بتنفيذ جميع بنود الاتفاق في المحضر الوزاري السابق.

وفي سياق متصل التقى العطية برئيس مجلس التنمية الاسلامي السعودي بندر بن محمد حجار وتباحثا في عدد من القضايا منها عملية تنظيم ذبح الاضاحي وكيفية الاستفادة من لحومها بالطريقة التي تفيد مواطني البلدان الاسلامية الفقيرة.