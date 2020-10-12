العراق يبحث في مصر التهديدات في المنطقة

المستقلة/ -أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أنه بحث التهديدات في المنطقة مع نظيره المصري وهناك تفاهم مشترك بين بغداد والقاهرة سامح شكري، فيما أشار إلى وجود تفاهم مشترك بين بغداد والقاهرة.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري وتابعته المستقلة اليوم الاثنين، إنه “بحث مع المسؤولين المصريين ملفات مختلفة”، مبيناً :”تطرقنا خلال الزيارة الى مجموعة من القضايا المختلفة وازالة العقبات”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء المصري سيزور العراق نهاية الشهر الجاري”، مؤكداً أنه “تم بحث التهديدات في المنطقة وهناك تفاهم مشترك بين بغداد والقاهرة”. (النهاية)