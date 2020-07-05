العراق يبحث الاستفادة من الخبرات الهندية بمواجهة كورونا وتطوير الاقتصاد والقدرات

(المستقلة)… كشفت وزارة التخطيط عن نيتها الاستفادة من الخبرات الهندية بدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “وزير التخطيط خالد بتال النجم استقبل، اليوم، في مكتبه سفير جمهورية الهند في بغداد براديب سينغ”.

وأوضح أن “الطرفين بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير القدرات”.

واضاف البيان فقد تم مناقشة “الاستفادة من الخبرات الهندية، بدعم جهود الحكومة العراقية، في مواجهة جائحة كورونا، من خلال رفد المستشفيات العراقية بالملاكات التمريضية، ذات المؤهلات العالية”.

واشار البيان إلى “مناقشة إمكانية زيادة حجم الاستثمارات الهندية في العراق، في مختلف القطاعات التنموية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك القطاعات”. (النهاية)