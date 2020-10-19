العراق و فرنسا يوقعان ثلاث مذكرات في مجالات النقل والزراعة والتعليم

المستقلة / – وقع العراق و فرنسا ثلاث مذكرات اعلان نوايا ، في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس.

حيث وقع وزير الزراعة مع وزير الزراعة والأغذية الفرنسي ، حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء ، مذكرة إعلان نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية لوزارة الزراعة ، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال الزراعة والتدريب والتعليم البيطري والصحة النباتية والبحوث الزراعية.

كما تشتمل المذكرة على تشجيع الشراكات الزراعية والغذائية، في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والآلات الزراعية وتنمية موارد الأراضي والمياه.

ووقع وزير النقل مذكرة إعلان حسن النوايا مع نظيره الفرنسي في ما يتعلق بإنشاء القطار المعلق في العاصمة بغداد، فيما تضمنت مذكرة إعلان النوايا التي وقعها نيابة عن وزير التعليم العالي الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع وزير التعليم الفرنسي، تعزيز التعاون في مجال التعليم بين الطرفين، وتوسيع قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية.

وكان رئيس مجلس الوزراء،مصطفى الكاظمي، قد وصل مساء أمس الأحد، الى العاصمة الفرنسية باريس، في إطار جولة أوربية تشمل فرنسا وبريطانيا والمانيا.

وجرت، صباح اليوم، في المدرسة العسكرية الفرنسية بقصر الأنفاليد في العاصمة باريس، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الذي يزور فرنسا ضمن جولة أوربية تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا.

وكان في حفل الاستقبال الرسمي وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، وعُزف النشيد الوطني لكل من العراق وفرنسا، ثم جرى استعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة.

وتوجه الكاظمي بعدها بعدها إلى قصر ماتينيو للقاء رئيس الحكومة الفرنسية، جان كاستيكس لعقد جولة مباحثات.

ومن المقرر أن يتوجه الكاظمي إلى قصر الإليزيه لعقد عدد من اللقاءات والمباحثات الرسمية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، تتعلق بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين بغداد وباريس في مجالات متعددة.

ووصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وصل مساء أمس الأحد، العاصمة الفرنسية باريس؛ في إطار جولة أوربية تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يجري خلالها عدة مباحثات ترتكز على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة.