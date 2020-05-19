العراق وتركيا يبحثان الربط المشترك لمنظومة الطاقة الكهربائية

( المستقلة)… بحث وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش والسفير التركي في بغداد فاتح يلدز الربط المشترك بين البلدين لمنظومة الطاقة الكهربائية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم إن “وزير الكهرباء بحث بمكتبه بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء بحضوروكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع نافع عبد السادة، مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز سبل التعاون المشترك بينالبلدين في مجال الطاقة الكهربائية“.

وأضاف البيان أن “الوزير استهل حديثه عن المشتركات الهامة التي تسهم وبشكل فاعل بتوطيد العلاقات الاقتصاديةوالأخوية بين البلدين والتي ستكون ضمن خطط وزارة الكهرباء العراقية في الفترة المقبلة، والمتمثلة بعدة مشاريع، ابرزهاالربط المشترك بين البلدين لمنظومة الطاقة الكهربائية“، مشيراً الى، الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في مختلفدول العالم بتوفير الطاقة الكهربائية في مجال الإنتاج، ولا يمكن ان يتم ذلك دون التحرر من القيود الروتينية“.

وأكد يلدز بحسب البيان “أهمية مشروع الربط المشترك الذي سيعود بالنفع الكبير على البلدين، كونه سيخلق سوقاً تجارياًواعداً، يعمل على تحريك تجارة الطاقة بين البلدان المجاورة بشكل عام، فضلاً عن إيجاد شبكة كهربائية تزامنية متكاملةتهدف الى احداث استقرار في منظومة الطاقة“.

واتفق الجانبان على “ضرورة القيام بالزيارات المتبادلة مما يدفع الى تبادل الخبرات، ويعود بالنفع علىكلا الطرفين، والتأكيد على استغلال الفرص الاستثمارية، ومد افاقها، وجذب الشركات التركية المتخصصة الى العراقلتسهم في تطوير منظومة الكهرباء في البلاد“.( النهاية)