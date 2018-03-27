العراق والسعودية يوقعان اتفاقية للنقل الجوي

(المستقلة)… أعلنت وزارة النقل أن العراق والسعودية وقعا اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، مشيرة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار انفتاح العراق مع دول العالم.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) إن “وزير النقل كاظم فنجان الحمامي وقع مع نظيره السعودية اتفاقية النقل الجوي بين البلدين”، معتبرةً أن “الاتفاقية من شأنها تفعيل تسيير الرحلات الجوية للنواقل الوطنية وشركات الطيران الاخرى بين البلدين بشكل أكبر”.

وأضافت الوزارة، أن “تلك الاتفاقية تأتي في إطار انفتاح العراق مع دول العالم بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية للبلد، وكذلك وتسهيل إجراءات سفر العراقيين من أجل الدراسة والعلاج وبقية المجالات الأخرى”.

يشار إلى أن وزير النقل كاظم الحمامي وصل، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياضة على رأس وفد لجنة النقل والمنافذ، والتقى بنظيره السعودي نبيل العامودي.(النهاية)