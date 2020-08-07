العراق والسعودية يؤكدان التزامهما باتفاقية تخفيض الانتاج النفطي

المستقلة / متابعة /- اكد العراق والسعودية، التزامهما التام باتفاقية /اوبك +/ لتخفيض الانتاج النفطي ، فيما قال العراق انه سيضيف تخفيضا من انتاجه بمقدار 400 الف برميل يوميا، في شهري آب وايلول .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير النفط احسان عبد الجبار ووزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، لبحث آخر تطورات الاسواق النفطية، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على النفط، والتقدم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق / اوبك+ / .

واكد الجانبان ، بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي النفط العراقية والطاقة السعودية ، التزام العراق و السعودية التام باتفاق / اوبك+ /، مبينين :” ان ما تبذله الدول المشاركة في الاتفاق من جهود باتجاه الالتزام بنسب خفض الانتاج، وكذلك نسب الخفض الاضافية في اطار نظام التعويض، ستعزز استقرار اسواق النفط العالمية، وتعجل بتحقيق توازنها، وترسل اشارات ايجابية الى الاسواق” .

من جانبه اكد وزير النفط احسان عبد الجبار، التزام العراق الثابت بالاتفاق ، حيث وصل العراق الى التزام بالاتفاق بنسبة 100% مع بداية شهر آب الحالي.

واوضح ان ” العراق سيضيف تخفيضا من انتاجه بمقدار 400 الف برميل يوميا، في شهري آب وايلول، للتعويض عن الانتاج الزائد في شهور ايار وحزيران وتموز “، مبينا ان ” هذا التخفيض يضاف الى الخفض الذي يبلغ 850 الف برميل يوميا، الذي التزم العراق به، في شهري اب وايلول، بموجب اتفاقية / اوبك +/ الحالية” .

واكد الوزير ، ان” اجمالي الخفض في انتاج العراق في شهري آب وايلول سيصل الى(1.25) مليون ومائتين وخمسين الف برميل يوميا ، وسيمكن تعديل نسب الخفض بعد ان تنشر المصادر الثانوية الستة ارقام الانتاج التي تتوصل اليها”.

بدوره ثمن وزير الطاقة السعودي التزام العراق بالاتفاق .