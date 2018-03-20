العراق والامم المتحدة للبيئة يطلقان مبادرة بيئة لاجل نساء العراق

(المستقلة)..اطلقت وزارة الصحة والبيئة رسميا وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP ) مبادرة نساء من اجل عراق امن واخضر لتحسين واقع المرأة والبيئة ودعم حقيقي لموضوع النوع الاجتماعي(الجندر ) في العراق

وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة و البيئة جاسم الفلاحي في كلمة القاها نيابة عن وزيرة الصحة والبيئة: ان مبادرة نساء من اجل عراق اخضر وامن تم انشاؤها بالتعاون مع برنامح الامم المتحدة الإنمائي وتم اعلان اطلاقها اليوم بحضور رسمي من جانب العراق بالاضافة الى الامم المتحدة والمنظمات المحلية والعالمية العاملة في مجال البيئة ، مؤكدا ان الهدف من المبادرة ضمان مستقبل امن من الكوارث وسليم بيئيا يستجيب لادوار واحتياجات كلا من الرجال والنساء في المجتمع العراقي .

واضاف الفلاحي ان الوزارة قامت بتشكيل نقاط ارتباط للنوع الاجتماعي في الوزارة ووضع الخطط الكفيلة بالنهوض به وفق المفاهيم البيئية من خلال مراجعة الخطط والستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية الامن الوطني ،تغير المناخ ، ادارة الكوارث ،الصحة والبيئة وخطة ادارة ممتلك الاهوار للتراث العالمي والتاكيد على رفع التوعية بمنظور النوع الاجتماعي على المستوى المؤسساتي والاعلامي واصحاب القرار والسكان المحليين ، كذلك تنظيم ندوات وورش عمل توعوية تثقيفية في الوزارات المعنية تهدف لنشر مفهوم النوع الاجتماعي واعداد مطبوعات توعوية توضح علاقة النوع الاجتماعي مع كل قطاع من قطاعات المبادرةً والتاكيد على شموله ي الخطط والستراتيجيات المستقبلية .

ودعا الوكيل الفني في وزارة الصحة والبيئة وسائل الإعلام العراقية والعالمية الى الاهتمام في هذا البرنامج بغية الاستفادة منه في تحسين واقع المرأة والبيئة في العراق

وكان العراق قد وقع عددا من الاتفاقيات مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز البيئة في العراق الى جانب النهوض بواقع التوعية المجتمعية والبيئية