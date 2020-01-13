العراق : نائب يتهم وزير المالية بالتغطية على شركات حزبية فاسدة ..وثائق

المستقلة … كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد علي، عن وثائق اتهم فيها وزير المالية فؤاد حسين بالتغطية على شركات حزبية متنفذة فاسدة.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها “المستقلة” اليوم الاثنين ، فقد تضمنت “معلومات هامة حول معبر سيميلكا الحدودي الواقع بين اقليم كردستان والجمهورية العربية السورية، والذي وارداته غير معروفة ويدار من قبل جهات حزبية متنفذة وعن طريق شركتين هما (ستير) و(صلاح الدين)”.

وذكر علي في كتابه المعنون الى وزارة المالية، انه “بعد مضى حوالي السنة على تجاهلكم غير المقبول لكتابنا اعلاه وعدم اجابتكم عليه لأنكم وبكل وضوح تتحرجون من الجواب وقد لا تملكون القدرة او الارادة او الجرأة على الجواب في الوقت الذي تعلمون فيه جيداً لمن تلك الشركتين ومن هما الحزبان الذان يتقاسمان واردات هذا المنفذ”.

وطالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بموقف المعبر والمعلومات التفصيلية عن واردات المعبر، فيما دعا ببيان “لمعرفة موقف الوزير الشخصي وهل هو وزير حزب يقوم بالتغطية على شركات الاحزاب أم وزير مالية اتحادي”.